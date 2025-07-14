Шираз готов к бою с Канело после победы над Берлангой
Британец нокаутировал Берлангу и стал обязательным претендентом для Канело
около 1 часа назад
Британский претендент на титул WBC во втором среднем весе Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) в интервью Boxing King Media прокомментировал возможность поединка против абсолютного чемпиона дивизиона Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
«Думаю, теперь все заговорят о поединке с Канело. Не хочу, чтобы это выглядело как проявление неуважения, но я готов. Я много работал в зале, и сегодня это дало свой результат».
Напомним, что ранее в Нью-Йорке Шираз получил статус обязательного претендента, нокаутировав Эдгара Берлангу в пятом раунде.
У Альвареса сейчас запланирован бой с Теренсом Кроуфордом 13 сентября.
Организатор боксерских поединков в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх также сообщил, сразится ли Шираз с Альваресом.