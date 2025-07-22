Олег Гончар

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) на своем YouTube-канале высказался о возможном бою между абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF в тяжелом весе Джеем Опетаей (28-0, 22 КО).

Бриедис высоко оценил доминирование Усика, заявив, что на данный момент нет бойца, способного победить украинца в крузервейте или в тяжелом весе. При этом он выразил желание увидеть поединок украинца против новозеландца Джея Опетаи, подчеркнув, что в тяжелом весе Усик имел бы преимущество.

Я бы хотел посмотреть один бой – против Опетаи в крузервейте или хэвивейте. Майрис Бриедис

Одновременно он предположил, что в крузервейте Опетаи было бы легче составить конкуренцию Усику из-за его природного веса и стиля.

Бриедис, который сам дважды встречался с Усиком в 2018 и 2024 годах, признал уникальность украинца, который победил всех топовых соперников.

Напомним, ранее известный экс-чемпион из Великобритании дал оценку бою Усика против Дюбуа.