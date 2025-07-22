Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о реванше Александра Усика (24-0, 15 КО) и Дэниела Дюбуа (22-3, 21 КО). Британца цитирует vringe.com:

Я не очень доволен увиденным. Не думаю, что его потряс этот удар. Ведь все выглядело так, будто упасть было его выбором. Ведь он не очень-то спешил подняться на ноги.

Это не означает, что он был в форме. Но устал реально быстро. Он упал, после чего выглядел парнем, у которого нет шансов на победу. Выглядел парнем, который в один момент потерял всё: веру в себя, выносливость, энергию и желание победить. Он был очень размахистым. Не говорю, что он нарочно упал. Думаю, что в тот момент на нем можно было поставить крест. В тот момент он уже проиграл.