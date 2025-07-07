Бриггс не исключает боя с Чисорой: «Это бой мечты, о котором говорят годами»
Шеннон не скрывает заинтересованности в потенциальном бое с Дереком
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) выразил уважение британскому ветерану Дереку Чисоре (36-13, 23 KO) и заявил, что бой между ними все еще может состояться. Слова приводит iFL TV.
Удивительно, чего достиг Чисора в своей карьере. Он — один из самых жестких боксеров всех времен. Бой между нами — это настоящая битва мечты, о которой люди говорят годами. И он все еще возможен.
Следующий бой Бриггс планирует провести 5 августа.
Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс готовится к возвращению на ринг.