Денис Седашов

53-летний ветеран бокса Шеннон Бриггс готовится к возвращению на ринг. Американец планирует провести шестираундовый рейтинговый поединок 1 июля в Нашвилле. Имя его соперника пока не разглашается. Слова приводит Boxing Scene.

Я давно не выходил на ринг, но никогда не переставал быть бойцом. Теперь я возвращаюсь сильнее, быстрее и опаснее, чем когда-либо. Это не просто поединок — это движение! Давай, чемпион! Шеннон Бриггс

Напомним, последний официальный бой Шеннон Бриггс провел в мае 2016 года, когда уже в первом раунде нокаутировал аргентинца Эмилио Есакьеля Сарате.

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