Олег Гончар

Экс-чемпион в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер (35-5-1, 24 КО) вызвал на бой ютубера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

На своей странице в Instagram 36-летний американец заявил, что готов нокаутировать Пола.

«Джейк Пол, я бы нокаутировал твою задницу. Я обращаюсь к тебе, Джейк Пол. Я бы тебя нокаутировал, серьезно». Эдриен Бронер

Бронер, который не побеждал с 2023 года, проиграл свой последний бой в июне 2024 года Блеру Коббсу единогласным решением судей.

В лучших формах Бронер был в 2008–2012 годах, а после этого он боксирует нестабильно.

Сейчас Бронер ищет громкий поединок для перезапуска карьеры, но Пол, вероятно, не заинтересован, так как ориентируется на бои с большими звездами, такими как Энтони Джошуа или Джервонта Дэвис.