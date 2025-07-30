Олег Гончар

Тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Бен Дэвисон раскритиковал идею поединка британца с видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO). Слова тренера привел портал BoxingScene.

По словам тренера, этот бой опасен из-за рисков для безопасности и считает, что такие поединки санкционируются лишь ради денег.

«Возможно, именно что-то подобное заставит людей остановиться и задуматься: «Подождите, это нужно пересмотреть». Но всегда найдется тот, кто это одобрит, разрешит или санкционирует. Всё из-за денег — в этом причина». Бен Девісон

Дэвисон похвалил Джошуа за профессионализм, но отметил, что после нокаута от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года и полученных травм, 35-летнему бойцу нужен отдых.

Что касается сотрудничества, тренер уточнил, что работает с Джошуа без контракта, оценивая каждый бой отдельно. Он готов помочь, но возвращение Эй Джея зависит от его состояния после восстановления.

Дэвисон предположил, что Джошуа может понадобиться промежуточный поединок, чтобы вернуться в титульную гонку в супертяжелом весе.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн подтвердил возможность организации боя Джошуа и Джейка Пола.