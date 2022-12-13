Известно, когда будет объявлен первый поединок Беринчик после начала сотрудничества с промоутером Фьюри
«Броваров может не будет». Беринчик рассказал, где будет драться в Украине после завершения войны
Денис после победы хочет отбоксировать во Дворце спорта
13 декабря 11:57
Фото: Instagram
Украинский легковес Денис Беринчик (17-0, 9 KO) рассказал, где хотел бы провести следующий поединок в Украине:
Ну, Броваров, может, не будет. А киевский Дворец спорта, потому что K2 еще является co-промоутером Queensberry. У нас есть такая возможность, может быть когда-нибудь, когда завершатся полностью боевые действия, тогда бы я с удовольствием провел бы в Украине защиту, а то и две.
Но пока нас ждет заграничный ринг, и мы подписали контракт. Скоро будут бои.
Напомним, что следующий бой Беринчика будет объявлен через месяц.
Комментарии 0