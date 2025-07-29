Бывший абсолютный чемпион мира британец Джош Тейлор (19-3, 13 КО) в интервью Sky Sports рассказал о своем решении завершить карьеру.

«Нужно благодарить судьбу. Мне еще повезло, что я до сих пор не ослеп. Лучше я завершу карьеру, сохранив здоровье, чем выйду на еще один бой ради красивого выступления и получу травму на всю жизнь.

Прошел игру до конца. Многие, в частности мои родители, советовали завершить карьеру после получения абсолютного чемпионства — потому что бокс очень опасен. Мол, всё уже достигнуто.

Но я очень конкурентный, и хотел достичь еще большего, продолжить биться. Я ухожу из бокса как единственный абсолютный чемпион эпохи четырех поясов из Великобритании. У меня было немного времени, чтобы переосмыслить свою карьеру, и я очень горжусь. Даже немного эмоции накрывают, когда об этом думаю.

Эти последние 20 лет были просто фантастические. Бокс дал мне столько жизненного опыта – это что-то нереальное.

Потерять все это — значит потерять смысл, потерять движущую силу. Странная вещь в боксе, особенно если ты чемпион мира, заключается в том, что это не просто занятие. Это то, кем ты есть. Бои, овации, боль, страдания, тренировки, цели, победы, поражения, даже перерывы – все это было частью бокса. Отдых тоже был для бокса – и после бокса. А потом – всё исчезает.

Это была лучшая жизнь. Я жил своей мечтой. Мечтой стать профессиональным боксером».