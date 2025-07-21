Денис Седашов

34-летний британский и шотландский боксер-профессионал Джош Тейлор, который в прошлом был абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, сообщил о завершении спортивной карьеры. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Об этом Тейлор сообщил в социальной сети.

Мне нелегко писать этот пост, но, к сожалению, по рекомендации врачей это необходимо. Как уже сообщалось ранее, у меня периодически возникают проблемы со зрением, которые, к сожалению, означают, что я должен завершить боксерскую карьеру, иначе рискую потерять зрение. Джош Тейлор

Также боксер поблагодарил всех, кто поддерживал его на пути к вершине:

Я всего лишь парень из Пансы, которому удалось достичь самого высокого уровня в спорте. Но я никогда бы не сделал этого без поддержки тех, кто был рядом в трудные моменты. Джош Тейлор

Пакьяо после боя с Барриосом ответил, продолжит ли он свою карьеру.