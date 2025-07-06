Бывший чемпион IBF дебютировал с победой в дивизионе Джервонты
Британец провел 10-раундовый поединок
около 1 часа назад
Джо Кордина / Фото - Yahoo
Бывший обладатель титула IBF во втором полулегком дивизионе британец Джо Кордина (18-1, 9 КО) победил мексиканца Джарета Гонсалеса (17-2, 13 KO).
Поединок прошел все 10 раундов, Джо одержал победу единогласным решением судей – 100:90, 99:91, 98:92.
Для Кордины это был дебютный бой в легкой весовой категории.
Напомним, украинец Тарас Шелестюк на шоу в США нокаутировал соперника в дебюте поединка.
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