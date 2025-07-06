Шелестюк на шоу в США нокаутировал соперника в дебюте поединка
Тарас провел первый бой за последние 3 года
около 2 часов назад
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Известный украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) одержал досрочную победу на вечере бокса в США.
Во 2-м раунде Тарас нокаутировал 42-летнего американца Роддрикусa Ливси (12-5-1, 9 КО).
Бой состоялся в лимите первого среднего веса.
39-летний Шелестюк провел последний бой в марте 2022 года против Габриэля Маэстре. Тот поединок закончился вничью.
Отметим, что Тарас должен был выйти на ринг в мае, но бой отменили.
Ранее Шелестюк заявил, что не против принять участие в Олимпиаде-2028.
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