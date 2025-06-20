Британский чемпион: «Я не видел эту версию Дюбуа в бою с Усиком»
Юбэнк-младший считает, что Даниэль имеет шансы в реванше с украинцем
около 1 часа назад
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Чемпион мира по версии WBO Крис Юбенк-младший (34-3, 25 KO) поделился с Daily Mail мыслями о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO):
С таким выступлением (как в бою с Джошуа), я думаю, Дюбуа победит Усика. Я не видел эту версию Дэниэля в бою с Александром. Если бы такой Дюбуа дрался с Усиком, то результат был бы другим.
Напомним, что Усик после реванша с Тайсоном Фьюри пополнил коллекцию новым автомобилем.