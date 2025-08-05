Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе американец Кит Турман (31-1, 23 КО) для YSM Sports Media поделился мыслями о своих дальнейших карьерных планах.

«Менни Пакьяо сам себе рефери. Не знаю, насколько хорошо вы знакомы с историей Пакьяо, но он сам объявляет клинчи, сам фиксирует удары ниже пояса, может самовольно снять с тебя очко – так что с ним нужно быть осторожным, ведь на ринге он сам себе судья.

Честно говоря, часть меня очень хочет еще раз выйти в этот ринг и снова подраться с Пакьяо – для себя, для своего рекорда, для фанатов. Но сейчас я просто буду наблюдать, что будет дальше. Одно могу сказать точно – в этом году я точно буду драться».