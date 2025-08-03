Олег Гончар

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (31-1, 23 КО) в интервью MillCity Boxing поделился планами на будущие поединки, назвав желаемыми соперниками Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) и Эррола Спенса (28-2, 22 КО).

36-летний американец заявил, что его стиль тяжелее для Кроуфорда, чем стиль Спенса.

«Мы никогда не встречались среди любителей, но можем сойтись на профи-ринге. Эти бои с Кроуфордом и Спенсом были бы интересными. Я жду контракты и надеюсь скоро сообщить что-то захватывающее». Кот Турман

Турман в марте победил австралийца Брока Джарвиса (18-2, 15 КО) техническим нокаутом в третьем раунде. До этого он отсутствовал два года из-за травм.

Последняя значительная победа Турмана была над Дэнни Гарсией в 2017 году, когда он завоевал титул WBC.

Кроуфорд, действующий чемпион WBO и WBA в первом среднем весе, в августе 2024 года победил Исраила Мадримова и следующий бой проведет против Сауля Альвареса.