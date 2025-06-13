Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) для The Ring заявил, что может одержать победу над бывшим чемпионом мира в хэвивейте американцем Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 КО).

«Я думаю, що Деонтей Уайлдер уже идет на спад. Да, думаю, что смогу. Стилистически это удобный для меня соперник. Я могу его побить».

Уайлдер проведет следующий бой 27 июня против американца Тайрелла Херндона.

Напомним, на ивенте в Лондоне Аллен в 5-м раунде нокаутировал своего соотечественника Джонни Фишера.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят бой между Алленом и Уайлдером.