Бывший спарринг-партнер Усика хочет побить Уайлдера
Британец считает, что лучшие годы карьеры Деонтея уже позади
около 1 часа назад
Деонтей Уайлдер / Фото - ВВС
Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) для The Ring заявил, что может одержать победу над бывшим чемпионом мира в хэвивейте американцем Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 КО).
«Я думаю, що Деонтей Уайлдер уже идет на спад.
Да, думаю, что смогу. Стилистически это удобный для меня соперник. Я могу его побить».
Уайлдер проведет следующий бой 27 июня против американца Тайрелла Херндона.
Напомним, на ивенте в Лондоне Аллен в 5-м раунде нокаутировал своего соотечественника Джонни Фишера.
Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят бой между Алленом и Уайлдером.