Стало известно, сколько заработал Джейк Пол на боксерской карьере
Бывший топовый нокаутер из UFC хочет бой с Джейком Полом
Ранее этот парень жестко побеждал Андерсона Силву
31 октября 12:48
Джейк Пол и Юрайя Холл
38-летний экс-боец UFC ямаец Юрайя Холл (1-0 в боксе и 17-11 в MMA) заявил, что хочет провести бой с видеоблогером Джейком Полом (6-0, 4 КО). Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«О да, я хочу сделать это. Хочу подраться с Джейком Полом и разоблачить его. Джейк, я стану тем, кто отмудохает тебя».
Ранее Холл дебютировал в боксе, выиграв единогласным решением судей у бывшего игрока NFL Левеона Белла.
В UFC Холл побеждал нокаутами таких бойцов как Криса Лебена, экс-чемпиона Bellator Гегарда Мусаси и бывших чемпионов UFC Андерсона Силву и Криса Вайдмана.
Напомним, ранее Джейк Пол победил решением Андерсона Силву.
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