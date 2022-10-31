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Бывший топовый нокаутер из UFC хочет бой с Джейком Полом

Ранее этот парень жестко побеждал Андерсона Силву
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 12:48
Бывший топовый нокаутер из UFC хочет бой с Джейком Полом
Джейк Пол и Юрайя Холл

38-летний экс-боец UFC ямаец Юрайя Холл (1-0 в боксе и 17-11 в MMA) заявил, что хочет провести бой с видеоблогером Джейком Полом (6-0, 4 КО). Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.

«О да, я хочу сделать это. Хочу подраться с Джейком Полом и разоблачить его. Джейк, я стану тем, кто отмудохает тебя».

Ранее Холл дебютировал в боксе, выиграв единогласным решением судей у бывшего игрока NFL Левеона Белла.

В UFC Холл побеждал нокаутами таких бойцов как Криса Лебена, экс-чемпиона Bellator Гегарда Мусаси и бывших чемпионов UFC Андерсона Силву и Криса Вайдмана.

Напомним, ранее Джейк Пол победил решением Андерсона Силву.

Карен Агабекян
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Теги

Юрайя Холл Джейк Пол

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