Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) может выступить в рамках боксерского вечера, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает обозреватель Ленс Пагмайр.

«Чемпион IBF в первой средней весовой категории Бахрам Муртазалиев ведет переговоры о поединке с третьим номером рейтинга англичанином Джошем Келли (16-1-1, 9 KO). Бой может состояться на турнире Канело – Кроуфорд 14 сентября».

В своем последнем бою в октябре прошлого года Муртазалиев победил техническим нокаутом в 3-м раунде австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября на Эллиджент Стадиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.