Олег Гончар

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) раскрыл свои амбициозные планы на будущее.

Дерек заявил, что сохраняет статус обязательного претендента по версии IBF.

«Президент IBF заверил: «Дерек, твоя позиция обеспечена, не волнуйся». Дерек Чисора

Чисора надеется, что после боя за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа победитель откажется от поясов IBF и WBO.

В таком случае Чисора хочет побороться за эти титулы с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Мы с Джозефом порвём друг друга за эти пояса». Дерек Чисора

Бой Усика против Паркера состоится 19 июля в Лондоне.