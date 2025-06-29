Чисора хочет, чтобы Усик или Дюбуа отказались от чемпионских титулов
Британец хочет встретиться с Паркером за вакантные пояса IBF или WBO, если победитель боя Усик – Дюбуа откажется от титулов
37 минут назад
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) раскрыл свои амбициозные планы на будущее.
Дерек заявил, что сохраняет статус обязательного претендента по версии IBF.
«Президент IBF заверил: «Дерек, твоя позиция обеспечена, не волнуйся».
Чисора надеется, что после боя за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа победитель откажется от поясов IBF и WBO.
В таком случае Чисора хочет побороться за эти титулы с новозеландцем Джозефом Паркером.
«Мы с Джозефом порвём друг друга за эти пояса».
Бой Усика против Паркера состоится 19 июля в Лондоне.