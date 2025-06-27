Хорватский проспект супертяжелого дивизиона Филип Хргович (18-1, 14 КО) для BoxNation поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Смотрите, сейчас я думаю, это совсем другой бой, чем был первый. В первом поединке Дюбуа был деклассирован, а теперь я считаю, он точно другой боец. У него было три отличные победы, и его уверенность сейчас гораздо лучше, гораздо выше. Он что-то сделал со своей стойкой. Я не знаю, что, но его стойка лучше.

Он совсем другой боец, и я ожидаю совсем другой бой, притом более тяжелый поединок для Усика, чем в первый раз. У меня небольшой фаворит все еще Усик, но я не буду удивлен, если Даниэль Дюбуа выиграет реванш.

Я знаю, что вы, ребята, британцы, сделаете все, чтобы помочь Даниэлю выиграть реванш. Если это будет близкий бой, то, я думаю, лучше будет Дюбуа. Так что да, считаю, будет отличный бой и тяжелее для Усика, чем их первый поединок».