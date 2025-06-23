Чісора отказался от боя против будущего лидера хевивейта
Британского ветерана не устроил гонорар за бой
около 2 часов назад
Дерек Чисора / Фото - Sky Sports
Британский ветеран супертяжёлого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) для talkSPORT Boxing рассказал, что ему предлагали организовать бой с непобеждённым соотечественником Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO).
«Мне позвонили несколько недель назад и предложили провести бой с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я отказался. Они сказали: «2 миллиона». Я ответил: «Нет, я пас».
Напомним, Итаума 16 августа проведёт поединок против Диллиана Уайта.
Чисора в сентябре может провести бой с временным чемпионом мира WBO новозеландцем Джозефом Паркером.