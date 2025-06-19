Потенциальный соперник Усика получил нового соперника
Паркер проведет бой с Чисорой
около 2 часов назад
Фото: Matchroo
Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) должен провести защиту титула в поединке с Дереком Чисорой (36-13, 23 KO), сообщает Sky Sports.
По информации источника, бой должен состояться в сентябре 2025 года. Отметим, что это будет третий бой супертяжеловесов — в мае 2021 года Паркер победил раздельным решением судей, а в декабре того же года одержал победу единогласным решением судей.
Паркер высказался о реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа.