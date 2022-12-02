Чисора надеется, что судьи не будут тянуть Фьюри, как Усика

Фото: BT Sport

Претендент Дерек Чисора (33-12, 23 KO) надеется на честное судейство в поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):



Я хочу, чтобы все были с открытым сознанием и честными. Просто я точно знаю, что иду туда не для того, чтобы меня быстро уложили. Я хочу, чтобы все было честно.