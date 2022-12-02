Арум: «Если Фьюри победит Чисору, то следующим будет Усик»
Чисора надеется, что судьи не будут тянуть Фьюри, как Усика
Дерек продолжает говорить о своей «победе» над украинцем
02 декабря 12:59
Фото: BT Sport
Претендент Дерек Чисора (33-12, 23 KO) надеется на честное судейство в поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):
Давайте будем честными – в бою с Усиком я побеждал. Я выиграл этот поединок. Я его избил, но победу мне не отдали. Вы знаете, что это проблема. Я просто надеюсь, что в предстоящем бою будет честное судейство и справедливый рефери. Просто в этом тренировочном лагере я отрабатывал много новых интересных вещей, поэтому не хочу, чтобы ко мне были пристрастны.
Я хочу, чтобы все были с открытым сознанием и честными. Просто я точно знаю, что иду туда не для того, чтобы меня быстро уложили. Я хочу, чтобы все было честно.
В случае победы над Чисорой Фьюри сразится с Александром Усиком (20-0, 13 KO).