Цзю дал совет Кроуфорду, как победить Канело

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю (25-2, 18 KO) поделился ожиданиями от мегафайта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

Цитирует Цзю boxing247.com.

«Канело уже не тот, который сражался с Головкиным. Он уже не в той форме, что был тогда. Он чувствует себя немного комфортнее. Канело в форме. Но я не уверен, что он остается голодным.

Я думаю, что Кроуфорду необходимо доказывать намного больше. Как он может победить Альвареса? Точно так же, как это сделал Флойд Мейвезер. Ему нужно просто боксировать и двигаться. У него есть боксерский IQ, он боец очень высокого уровня. Я считаю, что он может потрясти Канело за счет своей вариативности и ударов, которые ты не видишь. Я думаю, что он может нанести вред».