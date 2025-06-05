Цзю дал совет Кроуфорду, как победить Канело

Звездный австралиец привел в пример Мейвезера

около 11 часов назад

Тім Цзю / Фото - foxsports.com.au
Тим Цзю / Фото - foxsports.com.au
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Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю (25-2, 18 KO) поделился ожиданиями от мегафайта Сауль АльваресТеренс Кроуфорд.

Цитирует Цзю boxing247.com.

«Канело уже не тот, который сражался с Головкиным. Он уже не в той форме, что был тогда. Он чувствует себя немного комфортнее. Канело в форме. Но я не уверен, что он остается голодным.

Я думаю, что Кроуфорду необходимо доказывать намного больше. Как он может победить Альвареса? Точно так же, как это сделал Флойд Мейвезер. Ему нужно просто боксировать и двигаться. У него есть боксерский IQ, он боец очень высокого уровня. Я считаю, что он может потрясти Канело за счет своей вариативности и ударов, которые ты не видишь. Я думаю, что он может нанести вред».

Напомним, что бой между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе.

Ранее Кроуфорд раскрыл свой гонорар за мегафайт с Альваресом.

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