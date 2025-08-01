Даниэля Дюбуа могут свести в бою с Тони Йокой
Фрэнк Уоррен также планирует бои для Джоки против Джойса или Итаумы
около 2 часов назад
Французский боксер-тяжеловес Тони Йока (14-3, 11 КО), который является олимпийским чемпионом-2016, получил новый шанс реанимировать карьеру после подписания контракта с Queensberry Promotions.
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал BoxingScene об амбициозных планах на 33-летнего боксера, который победил Джо Джойса в финале Рио-2016.
Уоррен видит Йоку в боях против топовых бойцов своей промоутерской компании: Джо Джойса, для которого реванш за спорное поражение на Олимпиаде может стать важным событием, Дэниэля Дюбуа, который стремится восстановиться после поражения Александру Усику; или Мозеса Итаума, молодого таланта, мечтающего проверить себя против олимпийского чемпиона.
Также Уоррен упомянул Агита Кабайела, чей временный титул WBC может быть на кону в добровольной защите против Йоки, или Диллиана Уайта после его вероятного боя с Итаумой 16 августа.
Последний бой Йоки состоялся 17 мая, где он единогласным решением победил россиянина Арслана Яллыгова (16-1).
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