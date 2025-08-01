Олег Гончар

Французский боксер-тяжеловес Тони Йока (14-3, 11 КО), который является олимпийским чемпионом-2016, получил новый шанс реанимировать карьеру после подписания контракта с Queensberry Promotions.

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал BoxingScene об амбициозных планах на 33-летнего боксера, который победил Джо Джойса в финале Рио-2016.

Уоррен видит Йоку в боях против топовых бойцов своей промоутерской компании: Джо Джойса, для которого реванш за спорное поражение на Олимпиаде может стать важным событием, Дэниэля Дюбуа, который стремится восстановиться после поражения Александру Усику; или Мозеса Итаума, молодого таланта, мечтающего проверить себя против олимпийского чемпиона.

Также Уоррен упомянул Агита Кабайела, чей временный титул WBC может быть на кону в добровольной защите против Йоки, или Диллиана Уайта после его вероятного боя с Итаумой 16 августа.

Последний бой Йоки состоялся 17 мая, где он единогласным решением победил россиянина Арслана Яллыгова (16-1).