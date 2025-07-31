Промоутер Фьюри подписал контракт с олимпийским чемпионом
Неожиданное решение от Queensberry Promotions
около 2 часов назад
Тони Йока / Фото - Yahoo
Французский супертяжеловес, победитель Олимпиады в Рио-2016 Тони Йока (14-3, 11 КО) стал боксером промоутерской компании Фрэнка Воррена Queensberry Promotions. Об этом сообщает boxingscene.com.
Йока присоединился к значительному ростеру супертяжеловесов Queensberry Promotions, в который, в частности, входят Тайсон Фьюри, Дэниэль Дюбуа, Джозеф Паркер, Агит Кабайель, Фабио Уордли и Чжан Чжилэй.
Тони последний бой провел в мае, когда победил единогласным решением судей россиянина Арслана Яллиева.
Напомним, Йока может провести бой с Энтони Джошуа или с Джо Джойсом, с которым он сражался в финале Олимпиады-2016.
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