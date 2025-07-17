Деревянченко оценил шансы Беринчика вернуть титул чемпиона мира
Сергей считает, что мотивация — ключ к возвращению Дениса Беринчика на вершину
около 2 часов назад
Украинский боксер второй средней категории Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) в комментарии Sport-express.ua поделился мнением о перспективах экс-чемпиона WBO в лёгком весе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) вернуть титул.
Деревянченко отметил, что все зависит от самого Беринчика.
«Хочет ли он откатиться назад и снова подниматься? Я знаю его по сборной Украины — это боксер высокого класса, у которого есть всё для этого».
Беринчик потерял титул WBO в феврале 2025 года, проиграв нокаутом в четвертом раунде американцу Кейшону Дэвису. Поражение стало первым в карьере 37-летнего украинца, который завоевал пояс после победы над Эмануэлем Наваррете в мае 2024-го.