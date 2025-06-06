Диллиан Уайт не захотел драться с известным украинским супертяжеловесом.

Британская сторона за неделю до поединка отказалась от соглашения
 

около 14 часов назад

Ділліан Вайт / Фото - ВВС
Диллиан Уайт / Фото - ВВС
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) принял бой с британцем Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО) на коротком уведомлении. Об этом сообщает Tribuna.com.

После оперативных переговоров стороны подписали контракт, и бой был запланирован на 7 июня.

Однако за неделю до даты команда Уайта, которая сама инициировала переговоры, неожиданно отказалась от поединка. Официальные причины отмены пока не объявлены.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Диллиан не проведет бой в запланированную дату.

30-летний украинец, который также имеет контракт с Queensberry Уоррена, в последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года, досрочно победив Брендона Кармака. Недавно он вошел в топ-10 рейтинга WBO.

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