Олег Гончар

В Эр-Рияде в рамках 1/8 финала Гран-при WBC в среднем весе украинский боксер Дмитрий Рыбалко (5-0-1, 2 КО) одержал убедительную победу над иорданцем Мохаммадом Иссой (10-0, 9 КО) единогласным решением судей.

Рыбалко столкнулся с очень быстрым и техническим оппонентом, но навязал ему жесткую контактную борьбу без классического бокса.

Начиная со второго раунда стиль Рыбалко позволил доминировать над Иссой и успешно его перебивать.

Судьи отдали победу украинцу со счетом 60-54, 59-55 и 59-55.

Напомним, что у Рыбалко за сутки до боя сменился соперник. Он должен был драться с украинцем Максимом Молоданом, но в WBC решили не сводить украинцев. Молодан бился с французом, которому уступил.