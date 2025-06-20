Українец Молодан потерпел первое поражение в карьере на турнире WBC
Украинец уступил французу Эфрему Барико единогласным решением судей
около 2 часов назад
В Эр-Рияде в рамках Гран-при WBC украинский средневес Максим Молодан (8-1, 5 КО) потерпел поражение в бою против непобежденного француза Ефрема Барико (12-0, 6 КО).
Мощный Барико с первых минут завладел инициативой, действуя агрессивно первым номером. Молодан действовал от защиты, используя контратаки.
Украинец действовал слишком пассивно, часто вступал в клинч и почти не использовал джеб.
К концу боя оба боксера выглядели уставшими, но в последнем раунде француз активизировался. Однако в концовке Молодан почти отправил его на настил.
Судьи единогласно отдали победу Барико с счетом 59-55, 59-56 и 60-54.
Отметим, что для Молодана это первое поражение в карьере.
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