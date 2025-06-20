Олег Гончар

В Эр-Рияде в рамках Гран-при WBC украинский средневес Максим Молодан (8-1, 5 КО) потерпел поражение в бою против непобежденного француза Ефрема Барико (12-0, 6 КО).

Мощный Барико с первых минут завладел инициативой, действуя агрессивно первым номером. Молодан действовал от защиты, используя контратаки.

Украинец действовал слишком пассивно, часто вступал в клинч и почти не использовал джеб.

К концу боя оба боксера выглядели уставшими, но в последнем раунде француз активизировался. Однако в концовке Молодан почти отправил его на настил.

Судьи единогласно отдали победу Барико с счетом 59-55, 59-56 и 60-54.

Отметим, что для Молодана это первое поражение в карьере.