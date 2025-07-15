Дон Кинг отклонил предложение Джейка Пола о титульном бое
Промоутер защитил интересы Ноэля Микаеляна, которого WBC назначил на обязательный реванш
16 минут назад
Скандальный американский промоутер Дон Кинг отказался поддержать предложение видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) относительно отстранения чемпиона WBC в отпуске Ноэля Микаэляна (26-3, 11 КО), сообщает Сальвадор Родригес в Twitter.
Пол хотел, чтобы Микаэлян уступил ему шанс бросить вызов чемпиону WBC в крузервейте Баду Джеку. Однако, Кинг, который работает с армянином, отклонил эту идею.
В WBC назначили промоутерские торги за обязательный бой между Баду и Микаеляном на 15 июля.
В начале мая Баду Джек победил Микаэляна раздельным решением судей в поединке, где Микаэлян заменил травмированного претендента Райана Розицкого. Этот бой был очень равным и Микаэляну дали ещё один шанс.
Напомним, ранее Денис Беринчик назвал шансы Джейка Пола в бою с Александром Усиком.