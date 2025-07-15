Олег Гончар

Скандальный американский промоутер Дон Кинг отказался поддержать предложение видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) относительно отстранения чемпиона WBC в отпуске Ноэля Микаэляна (26-3, 11 КО), сообщает Сальвадор Родригес в Twitter.

Пол хотел, чтобы Микаэлян уступил ему шанс бросить вызов чемпиону WBC в крузервейте Баду Джеку. Однако, Кинг, который работает с армянином, отклонил эту идею.

В WBC назначили промоутерские торги за обязательный бой между Баду и Микаеляном на 15 июля.

В начале мая Баду Джек победил Микаэляна раздельным решением судей в поединке, где Микаэлян заменил травмированного претендента Райана Розицкого. Этот бой был очень равным и Микаэляну дали ещё один шанс.

Напомним, ранее Денис Беринчик назвал шансы Джейка Пола в бою с Александром Усиком.