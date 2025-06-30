Олег Гончар

Временный чемпион WBA в легчайшем весе Нонито Донейр в интервью Bad Left Hook поделился мыслями о предстоящем поединке между обладателем титула WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-1, 18 КО) и легендарным Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО), который состоится 19 июля в Лас-Вегасе.

42-летний Донейр отметил, что 46-летний Пакьяо, единственный в истории чемпион в восьми весовых категориях, остается опасным соперником.

«Барриос — высокий и крепкий, но Пакьяо знает, как побеждать. Его опыт и рекорд говорят сами за себя» Нонито Донейр

Донейр считает, что ключ к успеху Мэнни — в скорости, финтах и умном ведении боя.

«Если Пакьяо активно будет использовать финты, атаковать и грамотно отступать, преимущество будет на его стороне. Однако в случае утраты привычной манеры боя молодой Барриос имеет все шансы победить легенду». Нонито Донэйр

Пакьяо, который не выходил на ринг с 2021 года, готовится к возвращению после поражения от Йорданиса Угаса. Барриос, в свою очередь, находится на пике формы, завоевав титул WBC в 2024 году.