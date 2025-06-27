Пакьяо: «Могу конкурировать на самом высоком уровне»
Легендарный экс-чемпион мира уверен в своей скорости и силе
около 1 часа назад
Легендарный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что не собирается завершать карьеру — наоборот, имеет амбициозную цель: вернуться на вершину и побить собственный рекорд. Цитирует Пакьяо журнал The Ring.
У меня осталось два или три боя. Я всё ещё быстрый, сильный и чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне. Этот поединок — часть истории. Я верю, что смогу снова стать чемпионом и стать первым боксёром из Зала славы, который вернётся и снова завоюет титул. Моя цель — стать старейшим чемпионом мира и завершить карьеру на вершине.
Следующий бой легенды состоится против действующего чемпиона WBC в полусреднем весе — американца Марио Барриоса.
До рекорда Хопкинса еще далеко. Пакьяо хочет переписать историю бокса.
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