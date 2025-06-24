Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ring поделился мыслями о будущем реванше против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

<р>«Думаю, он немного изношен. Те два поединка с Фьюри, бой со мной и с другими – все они понемногу забирали у него силы. Я чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Он гордый человек, всё так, но приходит время – у каждого свое время.<р>Я знаю, что должен сделать – сделать его старым в ту ночь. Бывает, что бой за одну ночь может превратить соперника в старика, и именно это я и должен сделать. В этот раз я всё сделаю правильно: никакой суеты, никаких легких ударов – только взрывы.<р>Я чувствую, что мы выходим на новый уровень в зале, и все меня подталкивают сильнее, чем когда-либо. Я сейчас не слишком стрессую. У меня еще есть время тренироваться, сосредоточиться, проводить спарринги – и устроить настоящий разгром. Всё сойдется в нужный момент.<р>Некоторые вещи должны случиться, они предопределены. Я хочу сделать это снова на «Уэмбли», как в прошлый раз, но еще лучше. Когда в бою с Джошуа мы начали выход на ринг и всё стало реальным, никаких нервов не было. Я не позволю себя победить, я отказываюсь проигрывать, я здесь.<р>Я уверен сейчас больше, чем был тогда – и это огромная разница. Назовите это верой или как хотите, но теперь она у меня есть. Вы хотите шоу – я вам его дам». <р>«Думаю, он немного изношен. Те два поединка с Фьюри, бой со мной и с другими – все они понемногу забирали у него силы. Я чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Он гордый человек, всё так, но приходит время – у каждого свое время.<р>Я знаю, что должен сделать – сделать его старым в ту ночь. Бывает, что бой за одну ночь может превратить соперника в старика, и именно это я и должен сделать. В этот раз я всё сделаю правильно: никакой суеты, никаких легких ударов – только взрывы.<р>Я чувствую, что мы выходим на новый уровень в зале, и все меня подталкивают сильнее, чем когда-либо. Я сейчас не слишком стрессую. У меня еще есть время тренироваться, сосредоточиться, проводить спарринги – и устроить настоящий разгром. Всё сойдется в нужный момент.<р>Некоторые вещи должны случиться, они предопределены. Я хочу сделать это снова на «Уэмбли», как в прошлый раз, но еще лучше. Когда в бою с Джошуа мы начали выход на ринг и всё стало реальным, никаких нервов не было. Я не позволю себя победить, я отказываюсь проигрывать, я здесь.<р>Я уверен сейчас больше, чем был тогда – и это огромная разница. Назовите это верой или как хотите, но теперь она у меня есть. Вы хотите шоу – я вам его дам».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.