Дюбуа: «Я не позволю Усику победить меня, я отказываюсь проигрывать, я здесь»
Британский чемпион хочет скинуть Александра с пьедестала
около 1 часа назад
Усик и Дюбуа / Фото - DAZN
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ring поделился мыслями о будущем реванше против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).
Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.
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