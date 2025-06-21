Денис Седашов

Родной дядя и бывший наставник экс-объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, поделился мнением о грядущем реванше за титул абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Фьюри, Дюбуа выглядел значительно лучше в своих последних боях, чем раньше, и, похоже, смог оправиться после тяжёлых моментов в карьере. Цитирует Pro Boxing Fans.

Не знаю, насколько он изменился, но последние поединки были намного лучше. Похоже, он вернулся в форму. Посмотрим, как будет в этот раз. Думаю, он попробует «накрыть» Усика с первых раундов. Он большой, мощный — и такая тактика может быть правильной для него. Джон Фьюри

Тем не менее, эксперт считает, что Усик хорошо знает, как противодействовать такому стилю ведения боя:

Усик — умный, у него фантастическая работа ног. Он, как кубик Рубика: его трудно разгадать, сложно поймать. Ты можешь иметь всю силу мира, но если не имеешь правильной дистанции — ничего не выйдет. Тебя просто переиграют, и ты останешься ни с чем.\ \ Я всегда говорил: следует уважать обоих. Усик — фаворит благодаря технике и ногам, но меня не удивит, если Дюбуа доберется до него. Держаться безупречно все 12 раундов — очень сложно.\ Джон Ф'юри

Воррен: «Дюбуа готовится остановить Усика, как недавно остановил Джошуа».