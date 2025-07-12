Олег Гончар

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (30-0-1, 28 КО) освободили из-под стражи под залог после ареста в Майами-Бич, штат Флорида.

Ранее «Танка» задержали по обвинению в домашнем насилии, сообщает Source of Boxing со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел 15 июня 2025 года, когда Дэвис, по словам его бывшей девушки, которая является матерью двух его детей, ударил ее по затылку и дал пощечину во время ссоры при обмене детьми.

После задержания боксер находился в исправительном центре имени Тернера Гилфорда Найта в округе Майами-Дейд.

Это не первый арест Дэвиса, поскольку в 2022 году его арестовывали по аналогичному обвинению, но дело было закрыто после заявления девушки об отсутствии вреда.

В 2023 году он получил условный срок и 90 дней домашнего ареста за ДТП в 2020 году.

На данный момент у Дэвиса запланирован на 16 августа реванш с Ламонтом Роучем.