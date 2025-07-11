Денис Седашов

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (30-0-1, 28 КО) арестовали в штате Флорида. Об этом сообщает авторитетное издание BoxingScene.

Инцидент произошел в пятницу, 11 июля, около 03:35 ночи по местному времени. Предварительное обвинение — «избиение, домашнее насилие».

Это уже не первое подобное задержание боксера. В 2022 году Дэвиса также арестовывали по подозрению в домашнем насилии.

Напомним, что реванш между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем запланирован на 16 августа.

Джейк Пол вызвал Джошуа, Фьюри и Джервонту после победы над Чавесом.