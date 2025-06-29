Джейк Пол вызвал Джошуа, Фьюри и Джервонту после победы над Чавесом
Американец нацелился на бои с топовыми соперниками
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Американский боксер и ютубер Джейк Пол не останавливается после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим и уже нацелился на новые большие поединки. В послематчевом комментарии он заявил о желании драться с топовыми соперниками. Слова приводит The Sun.
Мне нужны более сильные соперники. Я хочу стать чемпионом мира. Сегодня Зурдо выглядел ужасно медленным — это тоже была бы лёгкая работа.
Он также упомянул имена Баду Джека, Джервонты Дэвиса, Энтони Джошуа и Томми Фьюри:
Мне нужны все. Прекратите убегать.
Напомним, единственное поражение в карьере Джейк Пол потерпел именно от Томми Фьюри в 2023 году — по решению судей.
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