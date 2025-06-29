Денис Седашев

Американский боксер и ютубер Джейк Пол не останавливается после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим и уже нацелился на новые большие поединки. В послематчевом комментарии он заявил о желании драться с топовыми соперниками. Слова приводит The Sun.

Мне нужны более сильные соперники. Я хочу стать чемпионом мира. Сегодня Зурдо выглядел ужасно медленным — это тоже была бы лёгкая работа. Джейк Пол

Он также упомянул имена Баду Джека, Джервонты Дэвиса, Энтони Джошуа и Томми Фьюри:

Мне нужны все. Прекратите убегать.

Джейк Пол



Напомним, единственное поражение в карьере Джейк Пол потерпел именно от Томми Фьюри в 2023 году — по решению судей.

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