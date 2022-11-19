Райан Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Джервонту и занять свое место как лицо нашего невероятного спорта»
Джервонта узнал имя соперника, с которым проведет бой 7 января
Им станет чемпион WBA во втором полулегком дивизионе
07:21
Джервонта Дэвис / Фото - boxingscene.comНакануне чемпион WBA Regular в легком дивизионе американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) достиг соглашения относительно поединка со своим соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 КО), но перед этим выйдет в ринг 7 января.
Скандальная звезда в намеченную дату встретится с чемпионом WBA во втором полулегком дивизионе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO). Об этом сообщает boxingscene.com.
Соперники встретятся в Вашингтоне, округ Колумбия, поединок пройдет в рамках легкой весовой категории.
Напомним, что Джервонта и Райан Гарсия должны разделить ринг 15 апреля в Лас-Вегасе.
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