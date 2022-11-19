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Джервонта узнал имя соперника, с которым проведет бой 7 января

Им станет чемпион WBA во втором полулегком дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
07:21
Джервонта узнал имя соперника, с которым проведет бой 7 января
Джервонта Дэвис / Фото - boxingscene.com
Накануне чемпион WBA Regular в легком дивизионе американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) достиг соглашения относительно поединка со своим соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 КО), но перед этим выйдет в ринг 7 января.

Скандальная звезда в намеченную дату встретится с чемпионом WBA во втором полулегком дивизионе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO). Об этом сообщает boxingscene.com.

Соперники встретятся в Вашингтоне, округ Колумбия, поединок пройдет в рамках легкой весовой категории.

Напомним, что Джервонта и Райан Гарсия должны разделить ринг 15 апреля в Лас-Вегасе.



Владимир Кириченко
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Теги

Джервонта Дэвис Райан Гарсия

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