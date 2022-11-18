Джервонта вернется в ринг 7 января. Соперник – не Райан Гарсия
Стала известна возможная дата мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Оба звездных легковеса, вероятно, вернуться в ринг ранее этого срока
18 ноября 08:41
Джервонта Дэвис и Райан Гарсия / Фото - youtube.comПоединок между чемпионом мира по версии WBA World в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО) и американским проспектом Райаном Гарсией (23-0, 19 КО) состоится 15 апреля. Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Майкл Коппинджер.
Поединок пройдет в весовой категории до 136 фунтов (61,6 кг).
Дэвис уже сообщил, что вернется на ринг 7 января, вероятно, чтобы провести промежуточный поединок. Гарсия также может провести такой бой, но на данный момент ничего не решено.
Отметим, что на Джервонту также 16 февраля в Балтиморе ожидает судебное заседание из-за ДТП с его участием.
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