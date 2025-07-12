Джесси Родригес назвал топ-5 боксеров мира: на каком месте Усик
Американец поставил экс-абсолютного чемпиона супертяжелого веса выше других
около 1 часа назад
Чемпион WBC во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес (21-0, 14 КО) в интервью DAZN составил собственный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).
В его списке первое место занял украинец Александр Усик, которого Родригес считает лидером благодаря завоеванному званию абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Второе место он отдал японцу Наоя Иноуэ, третье — Теренсу Кроуфорду, четвертое — Дмитрию Биволу, а пятое — Артуру Бетербиеву.
Отметим, что в рейтинге ТОП-10 P4P от авторитетного журнала The Ring Родригес занимает седьмую позицию, а ТОП-5 полностью совпадает с его мнением.
Напомним, ранее Усик заявил, что не является лучшим бойцом P4P.