Усик назвал имя лучшего боксера современности
Это не Альварес или Иноуэ
43 минуты назад
Усик и Дюбуа / Фото - Sky Sports
Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью на YouTube-канале бывшего чемпиона мира Карлу Фрочу назвал лучшего боксера планеты.
Кто, по твоему мнению, сейчас лучший боксер в мире?
«Я думаю, что это Теренс Кроуфорд».
Многие считают, что это ты.
«Нет, я не лучший боксер в мире. Это Теренс Кроуфорд».
Напомним, что Усик 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне проведет реванш против Дэниела Дюбуа. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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