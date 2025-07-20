Джессі Родрігес остановил Кафу в бою за два титула: видео
Американец объединил пояса во втором для себя дивизионе
около 1 часа назад
Родригес и Кафу / Фото - Yahoo
В Фриско (штат Техас, США) состоялся поединок чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (21-0, 14 КО) против обладателя титула WBO южноафриканца Пхумелеле Кафу (11-0-3, 8 КО).
Джесси победил техническим нокаутом в 10-м раунде и объединил титулы.
Отметим, что 25-летний американец объединяет титулы во втором для себя дивизионе.
Теперь Джесси должен провести поединок с чемпионом WBA во втором наилегчайшем весе Фернандо Мартинесом 22 ноября – об этом ранее сообщил Турки Аль аш-Шейх.
Напомним, Родригес назвал топ-5 боксеров мира.
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