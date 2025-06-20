Денис Седашов

Американский блогер и профессиональный боксер Джейк Пол рассказал, на что потратил гонорар в размере 30 миллионов долларов, полученный за бой против легендарного Майка Тайсона.

По словам Пола, часть гонорара он потратил на осуществление давней мечты — покупку ранчо. Слова приводит Bloody Elbow.

За бой с Тайсоном я заработал примерно 30 миллионов долларов. Еще не объявлял об этом публично, но на эти деньги мне удалось осуществить мечту — купить ранчо. Это не произошло сразу после поединка. Я мечтал об этом последние 15 лет. Именно поэтому я так много работаю. Мне просто нравится все, что связано с этим стилем жизни: охота, водные лыжи, квадроциклы, рыбалка. Джейк Пол

Пол добавил, что еще с детства, когда часто жил с отцом в хижинах, мечтал вернуть те ощущения. Ранчо обошлось ему в 39 миллионов долларов — значительно дороже, чем он планировал потратить.

Когда я впервые увидел это место, сразу понял — я должен его купить. Джейк Пол

Напомним, поединок состоялся 16 ноября 2024 года, длился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Завтрак чемпиона? Джейк Пол питается тостом и яичницей перед важным боем.