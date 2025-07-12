Олег Гончар

Видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в интервью Happy Punch высказался о чемпионе WBA в первой средней весовой категории Теренсе Кроуфорде (41-0, 31 КО).

По словам Пола, Кроуфорд неизвестен широкой публике и проигрывает в этом даже его матери.

«Никто не знает, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, что даже у моей мамы больше подписчиков, чем у него. И это не шутка». Джейк Пол

37-летний Кроуфорд является одним из лучших боксеров мира, непобежденным в 41 поединке, и готовится к мегафайту против Саула «Канело» Альвареса, который состоится 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе. Этот поединок обещает стать главным боксерским событием года.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик считает Кроуфорда лучшим боксером P4P.