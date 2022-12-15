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Джо Джойс рассказал, когда подерется с победителем боя Усик – Фьюри

Британец также собирается провести промежуточный поединок
Бокс Профессиональный бокс
08:22
Джо Джойс рассказал, когда подерется с победителем боя Усик – Фьюри
Джо Джойс / Фото: Twitter

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе 37-летний британец Джо Джойс (15-0, 14 КО) в интервью Sky Sports высказался о гипотетическом бое за полноценный титул против победителя поединка за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По словам Джойса, пока он ждет бой с Фьюри или Усиком, то проведет еще поединок.

«Я планирую провести бой в марте, пока все остальные будут драться между собой. Летом меня будет ждать громкий поединок с Усиком или Фьюри. Я буду готов, поскольку не собираюсь просиживать штаны, а буду драться.

Не понимаю, когда люди просто сидят и ждут большой бой. Таким образом они лишь ржавеют, а когда получают шанс, то с треском проваливаются. Вам всегда нужно хотеть улучшать свои навыки, учиться и расти как боец, исправлять ошибки, и быть частью захватывающих боев, о которых будут говорить фанаты. В боксе надо не забывать развлекать других, а не просто всеми силами держаться за непобежденный рекорд».

Напомним, ранее промоутер Джойса пообещал подопечному хорошие поединки в 2023-м.


Карен Агабекян
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Теги

Джо Джойс Александр Усик Тайсон Фьюри

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