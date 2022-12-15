Промоутер Дюбуа рассказал, помешает ли Дэниэль поединку Фьюри – Усик
Уоррен: «В следующем году Дюбуа и Джойс могут поучаствовать в нескольких хороших поединках»
Промоутер обещает своим подопечным бои, но не факт, что титульные
04:55
Даниэль Дюбуа, Джо Джойс
Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о своих подопечных Даниэле Дюбуа (19-1, 18 КО) и Джо Джойсе (15-0, 14 КО).
«Дюбуа следующий в очереди на титул претендента. Это согласно управляющим органам, но, очевидно, что WBA имеет приоритет. Ему нужно просто продолжать драться.
Дюбуа и Джойс в очень удобном положении, поскольку они в следующем году могут поучаствовать в нескольких хороших поединках».
Напомним, ранее Дюбуа стал претендентом на титул WBA, но в команде Уоррена для боя с чемпионом Александром Усиком решили отдать приоритет Тайсону Фьюри.
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