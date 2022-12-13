Джошуа: «Диллиан Уайт в целом круче Фьюри»
Джошуа – о возможном переходе в UFC: «Это не моя профессия»
Британец считает, что ему бы там надрали зад
13 декабря 18:59
Фото: MathcroomЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал, что не желает выступать UFC. Цитирует Talksport.
Мне бы надрали зад. Честь и хвала им, но это не моя профессия, и я буду уважать тех ребят, которые потратили годы на тренировку, борьбу, стойку, тейкдаун, сабмишн.
Это похоже на то, когда они приходят в бокс. Я знаю, что надрал бы им зад.
Я пробовал себя в дзюдо, когда был помоложе. Это было очень сложно, и когда тебе 10-12 лет, последнее, что ты хочешь, оказаться подброшенным в воздух и приземлиться на голову, поэтому я остановился.
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