Джошуа – о возможном переходе в UFC: «Это не моя профессия»

Фото: Mathcroom

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе(24-3, 22 КО) рассказал, что не желает выступать UFC.

Это похоже на то, когда они приходят в бокс. Я знаю, что надрал бы им зад.

Я пробовал себя в дзюдо, когда был помоложе. Это было очень сложно, и когда тебе 10-12 лет, последнее, что ты хочешь, оказаться подброшенным в воздух и приземлиться на голову, поэтому я остановился.