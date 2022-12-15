Джошуа оценил возможность подраться по правилам MMA

Энтони считает, что ему ничего хорошего в клетке не светит

Энтони Джошуа / Фото: marca

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) признался в интервью GQ, что его бы избили в MMA.



«Мне бы там просто отпинали задницу. Большущее уважение этим парням, но это не моя профессия, поскольку они потратили годы на тренировках грэпплинга, борьбы, кикбоксинга, тейкдауны и всякие приемы. То же самое, если бы они пришли в бокс, то я точно знаю, что дал бы прикурить каждому из них в ринге».

Также Джошуа рассказал, что в детстве занимался дзюдо, но этот вид единоборств ему не понравился.

«Я пробовал заниматься дзюдо, когда был младше. Оказалось, что это очень непростой вид спорта. Знаете, когда тебе 11-12 лет, то последнее, что тебе хочется делать, так это чтобы тебя бросали на голову. Поэтому я завязал с ним».

Напомним, Джошуа уже задумывается о завершении карьеры.



