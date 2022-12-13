Джошуа – о возможном переходе в UFC: «Это не моя профессия»
«Куда ушло время?» Джошуа думает о завершении карьеры
Эй Джей считает, что конец его боксерской карьеры близок
13 декабря 19:44
Энтони Джошуа / Фото - manchestereveningnews.co.ukЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) начал задумываться о завершении карьеры. Слова британца приводит GiveMeSport.
Я сбит с толку, я старый человек, куда ушло время? Я смотрю на это так, будто я не в начале своей карьеры и не в середине, а в самом ее конце.
Быстро пролетело время, сейчас я должен действительно убедиться, что я проделал большую часть работы, которую я когда-либо делал, и чтобы последние годы имели значение.
Лично я всегда думал, что, наверное, буду плакать, когда завершится бокс в моей карьере, потому что я много вкладываю в него как внутри, так и за пределами ринга.
Джошуа вернется в ринг в марте-апреле, а летом может подраться с Уайлдером.