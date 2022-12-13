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«Куда ушло время?» Джошуа думает о завершении карьеры

Эй Джей считает, что конец его боксерской карьеры близок
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 19:44
«Куда ушло время?» Джошуа думает о завершении карьеры
Энтони Джошуа / Фото - manchestereveningnews.co.uk
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) начал задумываться о завершении карьеры. Слова британца приводит GiveMeSport.

Я сбит с толку, я старый человек, куда ушло время? Я смотрю на это так, будто я не в начале своей карьеры и не в середине, а в самом ее конце.

Быстро пролетело время, сейчас я должен действительно убедиться, что я проделал большую часть работы, которую я когда-либо делал, и чтобы последние годы имели значение. 

Лично я всегда думал, что, наверное, буду плакать, когда завершится бокс в моей карьере, потому что я много вкладываю в него как внутри, так и за пределами ринга.

Джошуа вернется в ринг в марте-апреле, а летом может подраться с Уайлдером.



Денис Седашов
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Энтони Джошуа

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